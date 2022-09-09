В США заявили, что санкции по России дальше будут «только хуже»

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Координатор американской санкционной политики при госдепартаменте США Джеймс О'Брайен заявил, что Вашингтон продолжит работу над введением новых санкций в отношении России. Он предостерег, что дальше они будут «только хуже», пишет РИА Новости.

Мое послание к россиянам, как и прежде, состоит в следующем: завтра будет только хуже. Те, кто решил пойти по пути содействия линии Кремля, повышают вероятность столкнуться с последствиями таких шагов, — заявил О'Брайен, комментируя перспективы новых ограничений против России.

По словам американского чиновника, новые санкции сейчас находятся в стадии разработки и США будет продолжать работу над формирований новых ограничений в будущем.

Между тем глава МИД Венгрии Петер Сийярто на встрече руководителей энергетических ведомств стран Евросоюза в Брюсселе задал вопрос, стоит ли сохранять санкции против России. Министр объяснил свой вопрос тем, что рестрикции не оправдали ожиданий политической верхушки Европы и попросту «провалились».