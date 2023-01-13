В США заявили, что Россия ничего не потребовала взамен освобождения Дадли

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Российская сторона ничего не потребовала в обмен на освобождение задержанного в 2022 году американца Тейлора Дадли, передает ТАСС со ссылкой на американского дипломата и министра в отставке Билла Ричардсона. Он пояснил, что процесс передачи Дадли американской стороне на польско-российской границе прошел эффективно и без каких-либо проблем.

Это не был обмен заключенными. Россияне ничего не просили взамен. Ничего не было дано взамен, кроме процесса дискуссии гуманитарного характера, — сказал Ричардсон в ходе пресс-конференции по возвращению американского заключенного.

Об освобождении 35-летнего американца 12 января сообщил телеканал CNN. На момент появления этой информации, официального подтверждения обмена как от Кремля, так и от Белого дома не было.

Дадли был арестован российскими пограничниками при въезде в Калининградскую область с территории Польши в 2022 году. В российской тюрьме он пробыл меньше года. Незадолго до ареста американец приехал в Польшу с целью посетить музыкальный концерт, однако причина, по которой он решил пересечь польско-российскую границу, остается неизвестной.

Американские власти сочли арест Дудли за неправомерный или политически-мотивированный и не предавали ему огласку в СМИ, поскольку близкие родственники задержанного хотели, чтобы переговоры носили закрытый характер и не разглашались.

Ранее The Washington Post писал, что бывшего морского пехотинца США Пола Уилана, осужденного в России в 2020 году за шпионаж, могут обменять на россиянина Вадима Красикова, которого Германия осудила за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.