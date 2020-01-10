https://static.news.ru/photo/033d96ae-3464-11ea-870d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия является для Соединённых Штатов жёстким и изобретательным конкурентом, но не врагом, заявил заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл.

Президент Трамп многократно давал понять, что выступает за хорошие отношения с Россией. Двери для диалога открыты, — сказал Хейл в интервью Болгарскому национальному радио (БНР).

Он также подчеркнул, что главным препятствием на пути к улучшению отношений между странами является «агрессивное поведение РФ».

Как ранее писал NEWS.ru, в Госдуме на слова президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтону необходимо налаживать торговые отношения с Москвой, заявили, что перспективы развития таких связей есть, но для этого нужно свести на нет политические разногласия.