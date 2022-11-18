В Вашингтоне заявили, что ракеты КНДР способны достичь территории США

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Белом доме заявили, что выпущенная 18 ноября КНДР межконтинентальная баллистическая ракета способна достичь американской территории, передает ТАСС, ссылаясь на представителя администрации США высокого ранга. Он подчеркнул, что мировое сообщество крайне обеспокоено разработкой в КНДР ракет большой дальности, способных приземлиться во многих странах мира.

Сегодняшние действия представляли собой еще большую эскалацию из-за дальности ракеты. В случае с большинством недавних испытаний, как вам известно, речь шла о ракетах средней дальности. Это же была ракета большей дальности, и она действительно, как отмечал министр иностранных дел Японии, способна достичь территории США и многих других стран мира, — заявил чиновник.

Речь идет о межконтинентальной баллистической ракете «Хвасон-17», пуск которой произошел 18 ноября в 10:15 по корейскому времени (4:15 мск). Она пролетела около тысячи километров и упала в экономической зоне Японии спустя час. Отмечается, что ракета была запущена по завышенной траектории — по «свечке». Такая траектория выбирается, когда нет возможности провести запуск снаряда в 30-45 градусов, благодаря которой обеспечивается максимальная дальность полета ракеты.

По мнению южнокорейских военных, снаряд мог бы пролететь 15 тысяч километров, если бы была выбрана необходимая траектория полета, тем самым, поразив любую точку континентальной части США. В ответ на пуск КНДР, ВВС Южной Кореи отработали учебный удар управляемыми бомбами с лазерным наведением GBU-12.