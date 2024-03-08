В США заявили, что «прольют свет» на военное сотрудничество России и КНДР Белый дом: США намерены рассекретить военное сотрудничество России и КНДР

Фото: Shutterstock/FOTODOM

США планируют обнародовать документы, которые подтверждают, что Россия и КНДР «сотрудничают в военной сфере», заявила старший директор по Восточной Азии и Океании в Совете национальной безопасности Белого дома (CSIS) Мира Рапп-Хупер на выступлении в центре стратегических и международных исследований. По ее словам, опубликованным на сайте CSIS, этот шаг призван улучшить координированность действий между союзниками Вашингтона. Белый дом, добавила чиновница, приложил огромные усилия, чтобы рассекретить эти данные.

Мы хотим пролить свет на это сотрудничество, чтобы мы все могли лучше действовать и координировать свои шаги. Это касается и таких вопросов, как поставки баллистических ракет и боеприпасов, — заявила Рапп-Хуппер.

В США убеждены, что КНДР поставляет России боеприпасы, которые используются в конфликте на Украине, добавила она. По ее словам, в обмен на это РФ передает Северной Корее истребители, ракеты, бронетехнику и другое оборудование.

Ранее сообщалось, что США планируют ввести новые санкции против военно-технического сотрудничества РФ с КНДР и Ираном. В Белом доме заявили, что приписываемые Северной Корее поставки вооружений РФ являются «прямым нарушением многих резолюций Совета Безопасности ООН».