В США заявили, что польская армия легко сравняет Львов с землей Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что польская армия может легко сравнять Львов с землей

Фото: Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Польская армия легко сравняет Львов с землей, если Соединенные Штаты одобрят Варшаве операцию по захвату западных территорий Украины, заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Redacted. Для ее начала, уверен военный, нужен только приказ пересечь границу.

Если мы решим шепнуть полякам: мол, хорошо, за дело, пересеките границу, идите до Львова. Что произойдет? Я думаю, что Львов легко сравняют с землей, — отметил американский военный в отставке.

По его словам, поляки «разнесут в пух и прах» украинских военнослужащих, если у ВСУ не будет на этом направлении мощной противовоздушной и противоракетной обороны.

Ранее бывший советник главы Минобороны США заявил, что ВС России при необходимости легко смогут дойти до Киева и тем самым поставить точку в украинском конфликте. Он выразил уверенность, что американские власти не желают признавать в нем поражение, в связи с чем оттягивают его урегулирование.

Специалист также обратил внимание на то, что Владимир Зеленский находится в ярости из-за серьезных потерь Вооруженных сил Украины. По его словам, боевой дух в подразделениях ВСУ слаб как никогда.