В США заявили, что передвижения войск РФ указывают на скорый конфликт

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в интервью телеканалу NBC, что президент США Джо Байден готов к дипломатии «высокого уровня» для урегулирования кризиса на Украине. Однако, по словам Салливана, вероятность дипломатического решения, «учитывая передвижение русских войск», уменьшается с каждым часом.

Все признаки <...> диспозиции российских сил показывают, что они на деле готовятся к крупному вторжению на Украину, — заявил Салливан.

Ранее представители французского правительства сообщили, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден приняли предложение французского лидера Эммануэля Макрона о проведении саммита по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе. Отмечено, что саммит может пройти только в том случае, если Россия не совершит вторжение на Украину. Вопросы для него подготовят министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе встречи, намеченной на 24 февраля.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конкретных планов о саммите лидеров РФ и США нет, а есть договорённость о продолжении диалога по линии МИД. Тем не менее, по его словам, саммит или другие телефонные или личные контакты глав государств возможны, если президенты сочтут это целесообразным.