В США заявили, что передача российских активов не является воровством Минфин США: использование активов РФ на нужды Украины не является воровством

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Администрация США не считает воровством использование доходов от замороженных Западом российских активов на нужды Украины, заявила глава американского минфина Джанет Йеллен в эфире ABC. По ее словам, инвестиции, которые были у РФ, уже «достигли своего срока», передает ТАСС. Средства России лежат в Euroclear в виде наличных, уточнила министр.

Нет никакого смысла называть это воровством. Российские активы остаются в этом учреждении. Они были заморожены. Инвестиции, которые были у России, уже достигли своего срока. Таким образом, средства России лежат в виде наличности, но они приносят доход учреждению, на который Россия не имеет права, — подчеркнула Йеллен в эфире телеканала.

Так министр финансов США прокомментировала заявления президента РФ Владимира Путина, который подчеркнул, что любые попытки западных стран изъять российские активы будут воровством и не останутся безнаказанными. Йеллен полагает, здесь нет «никаких юридическим проблем». По ее мнению, Запад «находится в состоянии битвы характеров с Путиным».

Ранее стало известно, сколько потеряют западные страны в результате конфискации странами «Большой семерки» российских активов. Такое решение может обойтись им почти в $83 млрд.