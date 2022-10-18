В США заявили, что «не возражают» против российских зерна и удобрений

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Помощник госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид заявила, что США не возражают против поставок на мировой рынок российского зерна и удобрений. На эту сферу санкции США распространятся не будут, сказала помощник госсекретаря в ходе брифинга на площадке Госдепа, ее слова передает РИА Новости.

Мы дали понять предельно четко: санкции США не распространяются на поставки российского зерна или удобрений, — сказала Донфрид, добавив, что у США нет «озабоченностей» касательно экспорта из России зерна или удобрений.

Она отметила, что план по продлению зерновой сделки детально затрагивает данный вопрос.

Представитель Госдепа выразила уверенность, что конфликт на Украине все же завершится за столом переговоров. Но США ожидают от России «серьезного настроя» на данный исход.

Однако на данном этапе мы не видим никаких признаков, которые указывали бы, что Россия готова к проведению переговоров [с Украиной] в духе доброй воли, — сообщила дипломат.

Ранее Москва направила письмо генсеку ООН Антониу Гутерришу, в котором указан ряд претензий касательно продуктовой сделки, рассказал постпред России при организации в Женеве Геннадий Гатилов. Он не исключил, что Москва может отказаться от договоренностей, подчеркнув, что сделка должна быть равноправной и справедливо выполняться всеми сторонами.