В США заявили, что не будут принуждать Германию к поставкам танков Киеву Кирби: США не станут принуждать Германию поставлять танки Leopard Киеву

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Координатор стратегических коммуникаций в американском Совете нацбезопасности Джон Кирби заявил, что США не станут «выкручивать руки» Германии и заставлять ее отправить свои танки на Украину. В Берлине должны сами решить, давать ли больше, чем они готовы, отметил он в интервью телеканалу CNN.

Что делает Германия, решать ей самой. Им нужно проработать это суверенным образом. Мы не выкручиваем руки, не заставляем людей давать больше, чем они готовы, — подчеркнул Кирби.

Берлин, как и Вашингтон, отказался отправлять на Украину современные танки. На Западе лишь Великобритания объявила о поставках Киеву танков Challenger 2. При этом власти Германии дали понять, что готовы согласовать запросы других стран о поставке Киеву имеющихся у них танков Leopard.