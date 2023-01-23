Координатор стратегических коммуникаций в американском Совете нацбезопасности Джон Кирби заявил, что США не станут «выкручивать руки» Германии и заставлять ее отправить свои танки на Украину. В Берлине должны сами решить, давать ли больше, чем они готовы, отметил он в интервью телеканалу CNN.
Что делает Германия, решать ей самой. Им нужно проработать это суверенным образом. Мы не выкручиваем руки, не заставляем людей давать больше, чем они готовы, — подчеркнул Кирби.
Берлин, как и Вашингтон, отказался отправлять на Украину современные танки. На Западе лишь Великобритания объявила о поставках Киеву танков Challenger 2. При этом власти Германии дали понять, что готовы согласовать запросы других стран о поставке Киеву имеющихся у них танков Leopard.
Ранее пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс заявил, что в ближайшее время от Германии можно ждать новостей по поводу поставок танков на Украину. По его словам, подобный вывод он сделал после чтения заголовков в различных СМИ.