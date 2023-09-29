В США заявили, что НАТО не станет отвечать на возможный удар России

Фото: nato.int

Исследовательская организация RAND представила анализ, в котором указывается, что НАТО может отказаться от ответных действий в случае потенциальной атаки со стороны России в рамках спецоперации на Украине, передает РИА Новости. Всего аналитики представили три различных сценария эскалации.

В первом из них рассматривается возможность атаки России на чиновников НАТО, находящихся на Украине. Этот сценарий может вызвать политические или дипломатические реакции, но не обязательно военные.

Во втором сценарии предполагается, что российские военные действия могут привести к крушению американского самолета над Черным морем, что, возможно, потребует военного ответа со стороны Вашингтона и могло бы привести к дальнейшей эскалации конфликта, воспринимаемой Москвой как новый виток напряженности.

В третьем сценарии, разработанном экспертами RAND, рассматривается возможность упреждающих ударов России по объектам НАТО. Тем не менее даже в этом случае не гарантируется, что НАТО непременно ответит военными действиями, и лишь указывается на вероятность такой реакции.

Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что после вступления в НАТО его страна не будет размещать у себя ядерное оружие. Тем не менее, добавил глава военного ведомства, в Хельсинки будут изучать информацию и политические практики, связанные с таким вооружением. Он отметил, что в Финляндии не опасаются того, что Россия может применить ядерное оружие, поскольку есть данные, указывающие на низкую вероятность такого хода событий.