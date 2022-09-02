В США заявили, что НАТО и ЕС попали в свою же ловушку для Путина American Conservative: НАТО и ЕС попали в свою же ловушку, подготовленную для Путина

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Евросоюз и НАТО попались в собственную же экономическую ловушку, подготовленную для президента России Владимира Путина, пишет The American Conservative. Обозреватель статьи Род Дреер подчеркнул, что британцы и граждане стран ЕС не понимают, почему они должны мерзнуть в темноте и испытывать стресс.

Запад начал полномасштабную экономическую войну против России. И проиграл. Возмездие России теперь грозит парализовать Европу и только дураки могут быть этому удивлены, — говорится в тексте статьи.

Автор материала вспомнил слова журналиста Гэйвина Эшендена, который заявил, что это была не ловушка российского президента, это НАТО и Евросоюз поймали себя в свой же капкан глобалистской экспансии.

Ранее стало известно, что продажи электроодеял и переносных обогревателей выросли в Европе, несмотря на жару. С их помощью европейцы надеются пережить зиму на фоне отсутствия поставок российского газа. Так, за полгода немцы приобрели на 35% больше обогревателей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Значительно выросли продажи обогревателей и в Швейцарии. Британцы купили почти в 13 раз больше одеял с электрическим подогревом, чем за весь 2021 год.