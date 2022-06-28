В США заявили, что Литва заманила в ловушку НАТО Американский эксперт Эшфорд: решение Литвы по Калининграду оказалось ловушкой для НАТО

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Вильнюс, Литва

Американский эксперт Эмма Эшфорд заявила, что Литва, ограничив транзит в Калининград и обострив отношения с Россией, заманила в ловушку НАТО. Вильнюс более склонен к ухудшению отношений с Москвой, чем его союзники в Европе и за океаном, отметила она в интервью Foreign Policy.

Эшфорд также задалась вопросом, проводил ли Вильнюс консультации с союзниками по транзиту в Калининград до того, как ограничил его.

Мне кажется, что это потенциальный случай заманивания Альянса в ловушку, когда одному члену объединения, обычно меньшей и более слабой стороне, удаётся втянуть своего союзника в конфликт, который не отвечает его интересам, — пояснила эксперт.

Она добавила, что сожалеет из-за ситуации, сложившейся вокруг российского эксклава, который до этого активно развивал связи с соседями.

Ранее стало известно, что первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил: попытки стран — членов НАТО «забрать» у России Калининград обернутся для них мясорубкой. В Альянсе должны это понимать, отметил он.