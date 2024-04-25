В США заявили, что Китай выбрал сторону в конфликте на Украине Постпред США при НАТО: Китай встал на сторону России в украинском конфликте

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий РФ из расчета реактивной системы залпового огня «Град»

Китай больше не придерживается нейтралитета и встал на сторону России в конфликте на Украине, считает постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит, передает Politico. Дипломат заявила, что появляется все больше свидетельств о передаче РФ товаров двойного назначения со стороны КНР.

КНР не может претендовать на настоящий нейтралитет в этом случае, она фактически выбирает сторону [России], — отметила она.

Смит добавила, что у США нет достоверной информации о поставках вооружений в Россию. В самом Китае не раз подчеркивали, что не принимают участия в конфликте и не передает оружие российской стороне.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США, организовав визит госсекретаря Энтони Блинкена в КНР, планируют расшатать российско-китайскую связку. Дипломат выразил уверенность, что Пекин не станет договариваться с Вашингтоном в ущерб интересам Москвы.

До этого Bloomberg писал, что Блинкен намерен лично предупредить Китай об угрозе санкций из-за поставок в Россию технологий двойного назначения во время визита, назначенного на 24–26 апреля. Он постарается донести до Пекина «самое четкое предупреждение» о том, что Вашингтон становится все более нетерпимым к поддержке Москвы, уточнили журналисты.