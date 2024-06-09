В США заявили, что Киев уже воспользовался разрешением ударить по России Салливан: Украина уже воспользовалась разрешением наносить удары оружием США

Фото: МО Украины

Советник президента США Джо Байдена Джейк Салливан заявил, что Киев уже воспользовался разрешением наносить удары оружием американского производства по территории России. В эфире CBS он также сказал, что «не имело смысла не разрешать украинцам вести огонь через границу».

Просто не имело смысла не разрешать украинцам вести огонь через эту границу, бить по российским орудиям и огневым позициям, стреляющим по украинцам. <...> Украинцы применили это разрешение на поле боя, — сказал советник главы Белого дома.

Военный эксперт Василий Дандыкин ранее предположил, что Запад готовит ракетный удар по России. Он не исключил, что полеты украинских БПЛА над территорией РФ являются попыткой НАТО провести разведку позиций ПВО, а также расположений аэродромов и военных баз.

31 мая представитель Пентагона заявил, что администрация Байдена разрешила Украине использовать против России американское оружие. ВСУ смогут бить по российской территории в ходе контрбатарейной борьбы в Харьковской области. При этом, как отмечалось, Киев не получал разрешения на удары дальнобойным оружием.

Ранее сообщалось о планах украинских властей и стран Запада создать коалицию, чтобы атаковать Россию в информационном пространстве. Глава Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимюк обвинила Москву в нападениях в Сети, а также во вмешательстве в теле- и радиовещание республики.