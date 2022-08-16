В США заявили, что изучают ответ Ирана на предложения ЕС по ядерной сделке Госдеп изучит ответ Ирана на предложения ЕС по ядерной сделке

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Представитель американского Госдепартамента США сообщил, что ведомство изучает ответ Ирана на предложения Евросоюза по ядерной сделке. Как передает ТАСС, идет обмен мнениями о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана между Вашингтоном и Брюсселем.

Мы получили комментарии Ирана через ЕС и изучаем их. Мы обмениваемся мнениями с ЕС, — сказал представитель Госдепа.

Ранее агентство ISNA со ссылкой на информированные источники сообщало, что Тегеран направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении иранской ядерной сделки. Кроме того, Ирак выразил мнение по «оставшимся вопросам» на переговорах.

Постпред РФ при международных организациях в Вене, глава делегации на переговорах по СВПД Михаил Ульянов уточнял, что Тегеран в поправках по проекту восстановления ядерной сделки предложил закрепить гарантии ее сохранения.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был заключён в 2015 году между Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США и Ираном. План предполагал снятие санкций с Тегерана в обмен на ограничение его ядерной программы.

В мае 2018 года Штаты по решению президента Дональда Трампа вышли из СВПД и восстановили санкции против Ирана. В ответ на это в Тегеране заявили о поэтапном сокращении собственных обязательств в рамках соглашения. В частности, Иран отказался от ограничений ядерных исследований и уровня обогащения урана.

31 июля Тегеран выразил готовность возобновить переговоры по СВПД.