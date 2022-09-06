В США заявили, что Индия «открыта» к идее о лимите цены на российскую нефть Минфин США: Индия не против обсудить идею о лимите цены на российскую нефть

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Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил, что получил «обнадеживающее» сообщение из Индии по поводу идеи ограничить цену на российскую нефть. О готовности обсудить идею сказал министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури, отметил он в беседе с Bloomberg.

На выходных я получил обнадеживающее сообщение от министра нефти Индии о том, что они обсуждают присоединение [к лимиту цен на нефть из России], — рассказал Адейемо.

Он добавил, что американскому Минфину требуются поставщики финансовых услуг, это поможет обеспечить ограничение цен на экспорт нефти из России. Режим соблюдения требования будет максимально простым, но он поможет «достичь наших целей», добавил замминистра.

Ранее стало известно, что 5 сентября Хардип Сингх Пури заявил: в Нью-Дели тщательно оценят, стоит ли принимать предложение G7 о введении лимита цен на российскую нефть. При этом Индия продолжит покупать нефть у России, отметил он. Министр уточнил, что пока неясно, какие страны согласятся на введение ограничения цены и каковыми окажутся последствия для рынков.