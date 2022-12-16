В США заявили, что хотели бы добиться исключения России из Совбеза ООН Белый дом: США хотели бы добиться исключения России из СБ ООН, но не имеют возможности

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Карин Жан-Пьер

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США хотели бы добиться исключения России из числа постоянных членов Совбеза ООН, но не имеют такой возможности. Действовать против Москвы Вашингтон будет другими способами, отметила она на брифинге, сообщает РИА Новости.

Если бы существовал способ, позволяющий прекратить участие России в Совете Безопасности ООН, мы бы немедленно воспользовались им. К сожалению, мы не видим [возможности] изменить правила ООН, — подчеркнула представитель Белого дома.

Жан-Пьер добавила, что на международных площадках Белый дом будет прилагать усилия для «изоляции России» из-за событий на Украине.

Ранее конгрессмены США Стив Коэн и Джон Уилсон внесли на рассмотрение резолюцию, в которой содержится призыв к президенту Джо Байдену добиться исключения России из Совбеза ООН из-за событий на Украине. По мнению авторов документа, Белый дом должен предпринять шаги, которые нацелены «на ограничение привилегий РФ в ООН».