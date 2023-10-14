В США заявили, что ХАМАС планировало атаковать в Израиле школы NBC News: ХАМАС хотело атаковать в Израиле школы и убить «как можно больше»

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

ХАМАС разработало детальные планы нападения на школы в кибуце Кфар-Саад с целью «убийства как можно большего числа людей» и захвата заложников, утверждает американский телеканал NBC News. Он ссылается на документы, которые были найдены у погибших бойцов палестинского движения службами быстрого реагирования Израиля.

ХАМАС создало подробные планы нападения на начальные школы и молодежный центр в израильском кибуце Кфар-Саад, чтобы убить «как можно больше людей», захватить заложников и быстро увезти их в сектор Газа, — рассказал телеканал.

По его данным, планы являлись приказами двум спецподразделениям ХАМАС окружить деревни, проникнуть в них и напасть на места, где собираются мирные жители. К «совершенно секретным» планам прилагались подробные карты. Телеканал утверждает, что в одном документе описано нападение на кибуц с указанием двух школ и молодежного центра, в другом — план по обеспечению контроля ХАМАС над кибуцем.

Ранее сообщалось, что бойцы ХАМАС, напавшие на южные районы Израиля, имели при себе планы с подробными картами атакованных городов и военных баз. Документы на арабском языке были найдены на местах нападений и у убитых сторонников движения. В них описан план по проникновению в кибуц Мефальсим недалеко от Газы, предполагавший захват жителей в заложники.