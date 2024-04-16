В США заявили, что готовы отменить контрмеры по ДСНВ Госдеп: США готовы отменить контрмеры и вернуться к исполнению ДСНВ

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Власти США готовы отменить контрмеры, которые были введены по российско-американскому Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), говорится на сайте Госдепа. В документе уточняется, что это произойдет, если Москва вернется к исполнению своих обязанностей в рамках соглашения.

США заявили о своем желании и готовности отменить свои контрмеры и вернуться к полному соблюдению ДСНВ, если и когда Россия также вернется к соблюдению своих обязательств в рамках данного договора. США не принимали контрмер в отношении ключевых ограничений ДСНВ и продолжают полностью соблюдать эти ограничения, — следует из доклада.

Ранее глава Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что США не стоит надеяться, что сейчас или в ближайшей перспективе можно будет заключить соглашение с Россией о контроле стратегических ядерных наступательных вооружений (ДСНВ). По его словам, в нынешних реалиях рассуждения о подобного рода договорах бессмысленны.

До этого постпред России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США необходимо сменить курс по отношению к России, если страна рассчитывает начать переговоры по контролю над вооружениями. Дипломат также подчеркнул, что сегодня в Вашингтоне наблюдается крайне враждебное отношение к Москве.