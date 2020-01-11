https://static.news.ru/photo/5f1f921a-354f-11ea-8a3c-fa163e074e61_660.jpg Касем Сулеймани Фото: Iranian Supreme Leader's office/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что иранский генерал Касем Сулеймани планировал серию атак, которые могли привести к военному конфликту между Тегераном и Вашингтоном.

По его словам, Сулеймани был убит, так как он организовал нападение на посольство США в Багдаде и собирался устроить атаки в нескольких странах.

Эспер также отметил, что Сулеймани осуществил бы свои планы, если бы США не ликвидировали его.

Обстановка на Ближнем Востоке резко накалилась после того, как 3 января во время ракетного обстрела силами США аэропорта Багдада был убит глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. В ночь на 8 января КСИР нанёс удары по американским военным базам в Ираке. Ранним утром этого же дня иранские ПВО случайно сбили украинский самолёт, следовавший из Тегерана в Киев, приняв его за вражеский объект.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Ирана подписал распоряжение сделать 3 января Всемирным днём сопротивления в память о гибели Касема Сулеймани.