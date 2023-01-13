В США заявили, что Белый дом не хочет победы Украины Бывший заместитель министра обороны США Уэст заявил, что Белый дом рассматривает два варианта поражения Киева

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В 2023 году украинский кризис может развиваться по двум сценариям, но в обоих случаях ВСУ потерпят поражение, написал бывший заместитель министра обороны США Бинг Уэст в статье для National Review. По его словам, Белый дом не даст Киеву оружия для победы.

Второй год конфликта начинается с того, что администрация Байдена рассчитывает на некую золотую середину, не позволяющую Украине добиться победы, — отметил Уэст.

По мнению Уэста, в первом случае боевые действия могут приобрести окопный характер, а ВСУ станут страдать от постепенного истощения боеприпасов. При этом Вашингтон воздержится от предоставления Киеву оружия большей дальности, что поставит Зеленского в еще более тяжелое положение.

Второй вариант, предложенный Уэстом, предполагает возможное продвижение со стороны киевского режима, которое тем не менее не приведет к успеху, поскольку Киев не сможет наносить удары вглубь территории России.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Москва помешала Вашингтону подготовить пладцарм в Донбассе и на востоке Украины для агрессии против России. По его словам, Кремль, наблюдая за действиями Запада в соседней стране, был вынужден действовать превентивно, чтобы нейтрализовать угрозу для своей территории.