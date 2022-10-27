В США заявили, что Байден не планирует переговоров с Путиным на G20 Представитель Белого дома Кирби: Байден не планирует переговоров с Путиным на саммите G20

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Джо Байден

Президент США Джо Байден не планирует переговоров с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. Саммит «Большой двадцатки» пройдет на Бали с 15 по 16 ноября 2022 года.

Я не скажу этого лучше, чем сказал сам президент, у него нет такого намерения (встречаться с Путиным на полях саммита Группы двадцати. — NEWS.ru.). Такова ситуация и сейчас, — заявил Кирби во время пресс-брифинга Белого дома.

Ранее Путин поблагодарил президента Индонезии Джоко Видодо за приглашение на саммит G20 и не исключил того, что сам лично будет присутствовать на встрече. Он подчеркнул, что Россия в любом случае будет представлена на высоком уровне.

Посол страны в России Хосе Таварес заверил, что власти готовы обеспечить безопасность Путина в случае его приезда, равно как и других участников встречи. Кроме того, дипломат заявил о готовности властей Индонезии организовать на полях саммита переговоры Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.