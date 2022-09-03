В США заявили, что американцы живут в аду из-за войны Байдена с Россией Правозащитник из США Барака: американцы живут в аду из-за конфликта Байдена с Россией

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Правозащитник из США Аджаму Барака заявил, что американцы буквально живут в аду из-за конфликта президента Соединенных Штатов Джо Байдена и НАТО с Россией. Высказывание юриста, которым он поделился в Twitter, стало реакцией на новость о том, что Вашингтон запросил дополнительные $11 млрд на военный конфликт США и НАТО с РФ.

Люди в США живут в аду, в то время как администрация Байдена только что запросила у конгресса еще 11 миллиардов на необъявленную войну США и НАТО с Россией, — написал Барака.

По его мнению, налогоплательщики не должны расплачиваться за конфликт на Украине.

Ранее экономист в области энергетики из США Анас Альхаджи раскритиковал решение «Большой семерки» ввести потолок цен на нефть из России. Он поинтересовался, осознают ли европейские политики, какой ценой им обойдется введение ценового лимита на российское сырье. По мнению Альхаджи, в первую очередь от этого пострадают американские и европейские налогоплательщики из-за расходов на доставку нефти.