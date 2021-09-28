В США заявили, что «Аль-Каида» хочет снова ударить по стране

Террористическая группировка «Аль-Каида» (запрещена в РФ) остаётся в Афганистане. Боевики всё ещё хотят нанести удар по Соединённым Штатам. Об этом заявил председатель Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли, передаёт РИА Новости.

Он выразил уверенность, что США остаётся в состоянии войны с «Аль-Каидой».

Если они (террористы. — NEWS.ru) смогут восстановить возможности, у них есть стремление нанести удар, — подчеркнул он.

Ранее директор ФБР Кристофер Рей заявил, что «Аль-Каида» и «Исламское государство» (запрещённая в РФ террористическая организация) не оставляют планов по проведению терактов на территории США. По его словам, боевики занимаются поиском уязвимых мест, поэтому американские спецслужбы продолжают наблюдать за ними.

Данные по оценке угроз нацбезопасности от представителей американских спецслужб свидетельствуют о том, что в случае сохранения талибами власти в Афганистане «Аль-Каида» сможет восстановить потенциал для организации террористических актов на территории США через один-два года.