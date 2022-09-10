В США заверили, что не возобновят закупки нефти у России Минфин США заявил, что не станет закупать нефть у России после введения потолка цен на нее

Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Минфин США заявил, что после введения ценового потолка на российскую нефть, закупки у Москвы топлива не возобновятся. При этом запрет не распространится на другие страны, отмечается в документах, обнародованных в преддверии имплементации инициативы, сообщает РИА Новости.

Этот запрет останется в силе, — цитирует агентство документ.

Режим потолка цен на российскую нефть начнет действовать с 5 декабря. А с 5 февраля 2023 года он распространится на другие нефтепродукты, отметили в Минфине США. Американское ведомство предупредило, что страны, сознательно закупающие у России нефть выше лимита, могут попасть под санкции.

Ранее стало известно, что помощник министра финансов США по экономической политике Бен Харрис заявил: механизм «потолка» цен на российскую нефть сможет работать без участия Индии и Китая. Хватит договоренностей участников G7, отметил он. Харрис указал на то, что участие двух названных им стран позволит обеспечить «лучшую» работу механизма контроля цен.