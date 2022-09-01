В США засомневались в возможности ВСУ вернуть территории WP: ВСУ не смогут отвоевать подконтрольную России территорию

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Украинские военные, несмотря на заявления о «контрнаступлении» на юге страны, скорее всего, не смогут отвоевать территорию, контроль над которой установила Россия, пишет The Washington Post. По мнению аналитиков газеты, Киев не добьется успеха ни в этом, ни в следующем году.

Это смелая стратегия, но и рискованная. У России более крупная армия, и в борьбе с нападением Украины она будет иметь преимущество в обороне, в отличие от предыдущих фаз, — говорится в публикации.

Отмечается, что в случае успеха Украины в контрнаступлении, ей удастся восстановить экономическую жизнеспособность страны и ослабить давление на портовый город Одессу. Также это может перерезать доступ к сухопутному мосту, который соединяет Крым с подконтрольным России Донбассом на востоке, считают аналитики издания.

По данным газеты, украинские и американские чиновники не хотят сообщать о планах «наступления», о чем ранее уже говорил украинский президент Владимир Зеленский. Сейчас ВСУ опираются на поставляемые Вашингтоном реактивные системы залпового огня HIMARS и другое высокоточное оружие.

Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что украинская подготовка к контрнаступлению на Херсонщине не была секретом для российского командования. Он добавил, что приказ о его планировании отдал Зеленский еще в начале июля. Эксперт отметил, что по переброшенным в регион солдатам ВСУ наносились удары.