В США засомневались, что Израиль сможет уничтожить ХАМАС Белый дом выразил сомнения в способности Израиля полностью уничтожить ХАМАС

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США сомневаются, что Израилю удастся полностью ликвидировать палестинское движение ХАМАС, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. По его словам, которые цитирует РИА Новости, Вашингтон уверен лишь в возможности устранить угрозу со стороны палестинского движения.

Можно ли уничтожить идеологию? Нет. Можно ли уничтожить движение? Вероятно, нет. Но возможно ли устранить угрозу, которую ХАМАС представляет для израильского народа? Абсолютно, — сообщил Кирби.

Ранее два командира военного крыла палестинского движения ХАМАС «Бригады аль-Кассама» Самир Фанди Абу Амир и Аззам Аль-Акра Абу Аммар погибли вместе с заместителем главы политбюро движения Салехом аль-Арури в Бейруте. Это произошло в результате израильского удара по офису ХАМАС в Южном Бейруте. Гибель замглавы политбюро и командиров, а также четырех рядовых бойцов движения подтвердил лидер политбюро ХАМАС Исмаил Хания, который подчеркнул, что это трагедия общенационального масштаба.

После этого ХАМАС прекратило переговоры об обмене заложниками и мирном соглашении с Израилем. Арабские источники, участвовавшие в переговорах при посредничестве Египта и Катара, уточнили, что последней каплей стало убийство заместителя главы политбюро. Теперь основное внимание уделяется предотвращению возможной эскалации конфликта, особенно на севере Израиля.