В США зарегистрировано больше 8 млн случаев заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/85e935f6-0fdb-11eb-bb73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в США превысило отметку в 8 млн человек, сообщает Университет Джонса Хопкинса.

По данным на 16 октября, зарегистрировано 8 008 402 случая заражения. За всё время умерли 217 тысяч человек. США продолжают оставаться на первом месте в рейтинге по показателю заболеваемости и смертности от COVID-19.

Ранее американские журналисты подсчитали, что лечение президента страны Дональда Трампа от коронавирусной инфекции обошлось казне более чем в $100 тысяч. Издание The New York Times подчёркивает, что более затратными оказались дополнительные расходы, а не лечение. Среди этих расходов в том числе указаны транзит главы Белого дома на вертолёте в медицинский центр и обратно. Учитывались траты на процедуры или лекарства, которые не подпадают под действие медицинской страховки. Рядовой американец заплатил бы за лечение значительно дороже, чем глава государства.

NEWS.ru писал, что кандидат в вице-президенты США от Демократической партии Камала Харрис до конца недели прекратила предвыборные поездки по стране. В её штабе два сотрудника заразились коронавирусом. Некоторое время назад она сдавала тест на COVID-19, который оказался отрицательным.