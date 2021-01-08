В США зарегистрировали более 280 тысяч новых случаев заражения COVID

https://static.news.ru/photo/fca62792-5272-11eb-a4cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Nagle/Global Look Press

За последние сутки число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в США превысило 283 тысячи человек.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, который собирает статистику по коронавирусу из официальных данных федеральной и местных властей, сообщений СМИ и других источников, за минувшие сутки в Соединённых Штатах зарегистрировали 283 204 новых пациента с коронавирусом, сообщает РИА Новости.

С начала пандемии в стране было выявлено более 21,8 млн случаев заражения, жертвами пандемии стали более 368 тысяч человек. За последние сутки в США от COVID-19 скончались 3456 пациентов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что британскую мутацию COVID-19 выявили уже в восьми штатах США: в Нью-Йорке, Калифорнии, Флориде, Колорадо, Техасе, Джорджии, Коннектикуте и Пенсильвании. Всего было выявлено 63 случая заражения мутировавшей формой коронавируса.

Ранее рабочая группа Белого дома составила отчёт по ситуации с коронавирусом в стране. По мнению экспертов, взрывной рост числа новых случаев заражения может быть связан с новой мутацией вируса, которая делает его на 50% более заразным. В Центре по контролю и профилактике заболеваний США опровергли эту теорию.