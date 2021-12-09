В США запретили въезд родившейся в СССР бывшей богатейшей женщине Африки

США ввели санкции против предпринимательницы Изабель душ Сантуш, дочери бывшего президента Анголы. Об этом сообщили в Госдепартаменте. Женщина родилась в СССР и до недавнего времени являлась богатейшей женщиной Африки.

По информации ведомства, ограничения наложены на предпринимательницу за участие в коррупционных правонарушениях «путём присвоения государственных средств в личных целях». По этой причине Штаты отказывают во въезде иностранным должностным лицам.

Изабель душ Сантуш является дочерью бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша. Она родилась в Баку в 1973 году, когда её отец проходил обучение в СССР. По рождению она имеет российское гражданство.

В 2013 году Изабель была названа журналом Forbes богатейшей женщиной Африки. Её состояние оценивалось в $3,5 млрд. К середине 2020 года уровень состояния снизился до $1,4 млрд. В 2021 году душ Сантуш была исключена из списка богатейших людей континента, поскольку её активы в Анголе и Португалии были заморожены в рамках возбуждённых против неё уголовных дел.

Во время правления своего отца (1979-2017), Изабель получила 255 участия в фирме по производству мобильных телефонов Unitel, стала совладелицей банка и председателем государственной нефтяной компании Анголы Sonangol.

После прихода к власти в 2017 году президента Жоау Лоуренсу, который заявил о намерении покончить с классовым капитализмом, душ Сантуш стала терять свои активы. Также началось её судебное преследование.

Санкционный список Госдеп опубликовал 9 декабря, в Международный день борьбы с коррупцией. В числе прочих, в список попал бывший председатель Верховного суда Украины Александр Тупицкий и его жена Ольга. Санкции на украинского юриста были наложены за серьёзные коррупционные действия, в том числе получение денежной взятки во время работы в украинской судебной системе.