В США заподозрили Украину в мошенничестве при оформлении грантов USAID начало дело о мошенничестве в отношении трех украинских организаций

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Генеральный инспектор Агентства по международному развитию США (USAID) начал расследование дела о возможном мошенничестве в отношении трех украинских неправительственных организаций. Об этом говорится в сообщении ведомства. Там уточнили, что все три НПО связаны с двумя гражданами Украины и все они были дисквалифицированы за нарушение правил получения субсидий.

Три украинские НПО подали на субсидии USAID похожие предложения с похожими расходами. В ходе проверки подрядчиком была выявлена связь между тремя организациями. <...> Офис генерального инспектора расследует обвинения в мошенничестве и коррупции в рамках финансируемой США программы иностранной помощи, — говорится в сообщении.

В агентстве расценивают действия украинских организаций как потенциальный сговор, направленный на компроментацию процессов выделения грантов. Подобные действия, отмечается в сообщении, могут привести к завышению цен и появлению некачественной продукции, усилению коррупции внутри Украины и подрыву доверия в США к получателям помощи.

Ранее резидент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене пожизненного финансового мониторинга в отношении политиков и высших должностных лиц. Таким образом власти Украины нарушили одно из основных требований для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, сообщила общественная организация «Центр противодействия коррупции» (ЦПК). Пожизненный мониторинг отменен в отношении политически значимых лиц. Теперь они будут находиться под наблюдением только в течение трех лет после освобождения от должности. То есть бывшие политики смогут выждать и легализовать любые средства через три года, приходит к выводу ЦПК.