В США заочно предъявили обвинения Дерипаске в «нарушении санкций»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олег Дерипаска

Прокуратура США предъявила российскому предпринимателю Олегу Дерипаске обвинения в «нарушении санкций», следует из судебных материалов, сообщает РИА Новости. Дерипаска продолжал вести дела в Соединенных Штатах через двух нанятых им помощниц.

Подзащитный Олег Владимирович Дерипаска, известный также как Олег Мухамедшин, нанимал подзащитных Ольгу Шрики и Наталью Михайловну Бардакову для обеспечения финансовых средств, товаров и услуг для и в интересах Дерипаски и компаний, которыми владеет и которые контролирует Дерипаска, а также для получения финансовых средств, товаров и услуг от Дерипаски, — говорится в материале.

По сведениям прокуратуры, Шрики в 2019 году устроила в интересах Дерипаски продажу музыкальной студии в Калифорнии за $3 млн, а в 2020 году она вместе с Бардаковой якобы организовали роды в США ребенка Дерипаски и Екатерины Олеговны Ворониной.

До этого Дерипаска предложил свой план по выходу России из кризиса, вызванного санкциями Запада. По его мнению, необходимо «начать поднимать Сибирь и Дальний Восток», добиться свободы для предпринимателей и «начать всё заново».