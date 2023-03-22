В США «заминировали» суд, где рассматривают иск против Трампа Bloomberg: угроза взрыва помешала началу слушаний по иску против Трампа в суде Нью-Йорка

Фото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

Дональд Трамп

В суд Нью-Йорка, который должен был приступить к рассмотрению иска против бывшего президента США Дональда Трампа поступила угроза взрыва. В результате помещение пришлось на время закрыть. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Угроза взрыва поступила как раз перед тем, как судья на Манхэттене должен был приступить к рассмотрению иска на $250 млн прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс против Трампа, — говорится в сообщении агентства.

По результатам проверки угроза не подтвердилась.

Летиция Джеймс подала иск против Трампа и его детей, а также связанных с ними компаний по подозрению в мошенничестве и предоставлении ложных сведений. Сумма иска составляет $250 млн. По словам Джеймс, ответчики нарушили законы уголовного кодекса нескольких штатов, они подделывали документы, предоставляли неверные финансовые отчеты, участвовали в страховом мошенничестве. Истец утверждает, что все это способствовало «сильному увеличению личного капитала Трампа».

Также в суде на Манхэттене слушается дело против Трампа, в рамках которого ему могут быть предъявлены обвинения, связанные с расследованием истории с порноактрисой Сторми Дэниелс.

Общественное внимание оказалось привлечено к Сторми Дэниелс (настоящее имя Стэфани Клиффорд) в 2018 году, когда издание The Wall Street Journal написало, что незадолго до выдвижения Трампа в президенты его адвокат Майкл Коэн заплатил актрисе $130 тысяч за неразглашение ее связи с политиком. При этом в Белом доме данную информацию опровергли.