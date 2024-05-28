В США заметили панику у Байдена перед выборами USA Today: Байден паникует из-за отставания от Трампа в опросах перед выборами

Фото: Al Drago - Pool via CNP/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден впал в панику из-за отставания в опросах общественного мнения перед президентскими выборами, заявила обозреватель газеты USA Today Ингрид Жак. По ее словам, глава Белого дома на предвыборных мероприятиях утверждает, что все результаты опросов, где его обходит Дональд Трамп, ошибочны, и на самом деле большинство американцев его поддерживают.

К несчастью для Байдена, пресса этого не пишет, потому что это неправда — и это не то, что показывают опросы... Несмотря на жизнерадостное мнение Байдена о своих шансах, его действия выдают то, что он на самом деле ощущает панику, — подчеркнула журналистка.

Она отметила, что Трамп опережает главу Белого дома в большинстве опросов, в том числе в колеблющихся штатах, от которых будет зависеть исход выборов. Жак считает, что из-за неуверенности Байден принял ряд мер, чтобы переманить на свою сторону часть голосующих. В частности, он высвободил миллион баррелей бензина из Северо-восточного резерва и объявил о новом списании студенческих долгов.

Ранее Байден заявил, что Дональд Трамп является неудачником и не умеет достойно принимать поражение. По его словам, косвенно политик и сам в этом не раз признавался. Байден также выразил сомнения в точности результатов социологических опросов, согласно которым он уступает Трампу по популярности среди избирателей.

В свою очередь Трамп назвал действующее правительство США «тиранами-фашистами» и призвал спасти страну. Он посоветовал им воздержаться от голосования за «продажного» президента Джо Байдена и его администрацию — самую коррумпированную за всю историю государства.