В США закупают оружие для Украины на рынке Пентагон: США продолжает поставлять Украине оружие с рынков

Фото: МО США

США продолжают поставки Украине военного оборудования, закупаемого на рынке в рамках программы USAI, сообщила заместитель официального представителя Пентангона Сабрина Сингх. По ее словам, программа подразумевает закупки нового вооружения на рынке, в отличие от инициативы PDA, в рамках которой Киев получает военное имущество со складов Пентагона.

Есть некоторые контракты в рамках USAI, которые продолжают исполняться, долгосрочные контракты. Полного списка перед глазами у меня нет, но некоторые контракты рассчитаны на годы. Так что да, некоторые поставки на Украину продолжатся, — сказала она.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с NEWS.ru заявил, что самыми опасными системами, переданным США Киеву, стали установки ПВО Patriot, РСЗО HIMARS и крылатые ракеты ATACMS. При этом запасов боевой техники ВСУ, по мнению аналитика, все равно хватит только для оборонительных операций. США же в случае отсутствия денег на поставки оружия продолжат передавать Киеву ценные разведданные, резюмировал собеседник издания.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что США прекратили поставки оружия и военной техники на Украину из-за отсутствия бюджетных средств на такие программы. Представитель Белого дома подтвердил, что последний пакет из имеющихся запасов был передан Киеву, однако помощь, предоставляемая прежде, теперь приостановлена.