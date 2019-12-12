https://static.news.ru/photo/d9b0ed5a-1cb6-11ea-9309-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rj Sangosti/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В американском штате Техас 46-летнего Трэвиса Раннелса казнили путём введения летальной инъекции за убийство надзирателя в тюрьме города Амарилло в 2003 году.

Раннелс отбывал 70-летний срок за ограбление с отягчающими обстоятельствами, когда расправился с 38-летним Стэнли Уили. Заключённый работал на тюремной фабрике по производству обуви и там взял нож для отделки ботинок. Им он перерезал охраннику горло, за что и был приговорён к высшей мере наказания, уточняет CBS News.

Texas executes Travis Runnels for killing prison supervisor in 2003 https://t.co/OoTxrd9Agc pic.twitter.com/dbm95H5PDk — CBS News (@CBSNews) December 12, 2019

Адвокаты Раннелса неоднократно подавали апелляцию на решение суда и настаивали на том, что их подзащитный изменился за те годы, что ждал смертной казни. Все их попытки были безуспешны.

Ранее NEWS.ru писал, что в американском штате Теннесси с помощью электрического стула привели в исполнение смертный приговор. 53-летний Ли Холл стал вторым слепым заключённым, казнённым в США после возвращения смертной казни в 1976 году.