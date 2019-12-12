В американском штате Техас 46-летнего Трэвиса Раннелса казнили путём введения летальной инъекции за убийство надзирателя в тюрьме города Амарилло в 2003 году.
Раннелс отбывал 70-летний срок за ограбление с отягчающими обстоятельствами, когда расправился с 38-летним Стэнли Уили. Заключённый работал на тюремной фабрике по производству обуви и там взял нож для отделки ботинок. Им он перерезал охраннику горло, за что и был приговорён к высшей мере наказания, уточняет CBS News.
Адвокаты Раннелса неоднократно подавали апелляцию на решение суда и настаивали на том, что их подзащитный изменился за те годы, что ждал смертной казни. Все их попытки были безуспешны.
Ранее NEWS.ru писал, что в американском штате Теннесси с помощью электрического стула привели в исполнение смертный приговор. 53-летний Ли Холл стал вторым слепым заключённым, казнённым в США после возвращения смертной казни в 1976 году.