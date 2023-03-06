В США захотели выплатить рекордную сумму потомкам темнокожих рабов Bloomberg: власти Калифорнии планируют выплатить потомкам чернокожих рабов по $360 тысяч

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Власти американского штата Калифорния рассматривают вариант выплаты потомкам темнокожих рабов по $360 тысяч к качестве репараций за годы угнетения, сообщает Bloomberg. Отмечается, что с учетом 1,8 миллионов темнокожих жителей штата общая сумма выплат достигнет рекордной отметки в $640 миллиардов. По информации агентства, авторы инициативы не уточнили, кто именно будет финансировать данные выплаты.

Авторы инициативы, в которую входят лидеры движений за гражданские права, политики, экономисты и ученые, не уточняют, кто именно должен профинансировать эти репарации. На протяжении многих лет бюджет штата Калифорния был убыточным. По оценкам аналитиков, сейчас он составляет около $22,5 млрд, — сказано в публикации.

Журналисты подчеркивают, что также не определены критерии этих выплат, так как в предложении не указан временной период, в течение которого можно рассчитать объемы угнетения темнокожего населения США. Также не учитывается тот факт, что многие афроамериканцы могут решить переехать в Калифорнию ради получения компенсации.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден во время торжеств по случаю Дня Мартина Лютера Кинга решил поздравить с днем рождения родственницу легендарного правозащитника Андрею Уотерс Кинг (жену сына борца за права афроамериканцев Мартина Лютера Кинга — третьего), но во время поздравительной речи американский лидер забыл ее имя. Национальный комитет Республиканской партии США отметил в Twitter, что Байден заменил имя женщины «неразборчивым бормотанием».