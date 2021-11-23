В США захотели ввести обязательную дополнительную прививку от COVID-19

В США планируется ввести обязательную бустерную дозу вакцины для тех, кто уже привит от COVID-19. Те, кто прошёл полную вакцинацию, должен будет дополнительно сделать третий укол препарата от Pfizer и Moderna. Тем, кто вакцинировался однофазной вакциной от Johnson&Johnson, потребуется второй укол препарата, сообщил Reuters со ссылкой на заявление директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

Мы бы хотели, чтобы как можно больше людей, которые уже были вакцинированы по первой схеме, усилили [свой иммунитет], — подчеркнул Фаучи.

По сведениям инфекциониста, данные изменения в плане вакцинации уже находятся на стадии обсуждения. Власти США планируют ввести такие понятия, как «полный» и «завершённый» уровень вакцинации. Второй вариант подразумевает получение дополнительной прививки прошедших курс иммунизации.

Как заявил Фаучи, исследования показали, что именно бустерная доза гарантирует лучшую защиту, чем стандартная схема вакцинации.

Ранее стало известно, что в России по состоянию на октябрь повторно от коронавируса привились примерно 1,8 млн человек. Кампания по ревакцинации стартовала в стране 30 июня.