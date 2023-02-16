В США захотели вооружить Украину дальнобойными ракетами и истребителями Сенаторы США призвали передать Киеву истребители и ракеты дальностью 300 км

Фото: Petty Officer 3rd Class Cameron/Keystone Press Agency/Global Look Press

Моряки направляют истребитель F/A-18E Super Hornet

Американские сенаторы призвали администрацию президента США Джо Байдена передать Киеву современные истребители, а также ракеты, способные поражать цель на расстоянии до 300 км, передает РИА Новости. С такой инициативой выступили республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм и демократ от штата Коннектикут Ричард Блюменталь.

Грэм заявил, что в рамках следующего шага помощи Украине должны быть переданы истребители, поскольку общевойсковые операции не должны проводиться без поддержки авиации. По его словам, самолет МиГ-29 устарел.

Мы призываем администрацию Байдена и всех наших союзников уже сейчас начать процесс обучения использованию передовых истребителей для Украины, — заявил Грэм.

С ним согласился сенатор Блюменталь, который также выразил надежду на передачу Украине в скором времени ракетного комплекса ATACMS с дальностью поражения до 300 км.

Издание Politico со ссылкой на чиновника в Пентагоне написало, что американские власти приняли решение не поставлять в рамках военной помощи Украине ракеты ATACMS, поскольку американские военные сами в настоящий момент испытывают дефицит данных вооружений.

Глава отдела Института стран СНГ Владимир Евсеев ранее заявил, что поездка президента Украины Владимира Зеленского в Европу не имела значения в плане поставок тяжелого вооружения. Договориться с европейскими лидерами о передаче истребителей у него не получилось, а другие виды оружия были согласованы до его визита в Европу, отметил военный эксперт.