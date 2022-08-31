В США захотели ускорить передачу Тайваню американского оружия Defense News: Конгресс США захотел ускорить передачу Тайваню американского оружия

Фото: Mauricio Campino / Keystone Press Agency / Global Look Press

Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США Грегори Микс заявил, что разрабатываются законопроекты, которые позволят ускорить поставки вооружений на Тайвань, пишет Defense News. Отмечается, что американские законодатели могут столкнуться с проблемами в этом вопросе из-за множества проблем, включая обычную бюрократию. Еще одной причиной задержки являются задержки в цепочках поставок и производственные требования.

Комиссия сейчас работает над законопроектами, которые помогут сократить бюрократическую волокиту, чтобы быстрее поставить Тайваню необходимые вооружения и военную технику, — рассказал Микс.

Китай в свою очередь потребовал от Вашингтона прекратить любые контакты с представителями острова по военной тематике.

Американский президент Джо Байден намерен обратиться к конгрессу с просьбой одобрить продажу Тайваню вооружений на общую сумму в $1,1 миллиарда, написала ранее газета Politico со ссылкой на источники. Отмечается, что в рамках соглашения о поставках Белый дом может передать острову порядка 100 ракет класса «воздух-воздух», а также 60 противокорабельных ракет. Издание при этом не сообщило дату подобного обращения президента к законодателям.