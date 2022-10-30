В США захотели поскорее начать переговоры с Россией по Украине NI: США следует наладить контакты с Россией до влияния мобилизации на Украину

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Вашингтон

Обозреватель Мэтью Мэи в статье для американского журнала The National Interest заявил, что США необходимо сейчас наладить с Россией дипломатические контакты для решения конфликта на Украине. Журналист объяснил, что срочность связана с тем, что Киев в ближайшее время может «почувствовалось влияние мобилизации РФ». Он добавил, что переговоры могут быть инициированы после того, как республиканцы возьмут Палату представителей под свой контроль.

Если республиканцы, взяв Палату представителей под свой контроль, решат сократить помощь Киеву, Белый дом может открыть прямые дипломатические каналы с Москвой, — написал Мэи.

Автор материала призвал при этом не дожидаться прихода республиканцев.

Соединенные Штаты могут внести больший вклад для дипломатического урегулирования конфликта на Украине, написал ранее американский журнал Foreign Affairs. По мнению журналистов, США могут создать условия для проведения переговоров между Москвой и Киевом. Издание обратилось к президенту Байдену и напомнило о его заявлении о том, что конфликт на Украине может быть решен дипломатическим путем.

Для начала, пишет автор материала, следует показать, что стремление к миру не будет являться для любой из сторон актом капитуляции. Отмечается, что США и их союзникам следует умерить общественные ожидания решающей победы. В статье также предлагается Вашингтону держать открытыми линии связи с Москвой для содействия мирным переговорам.