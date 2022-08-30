В США захотели объявить импичмент Байдену The Hill: республиканцы в США собираются объявить импичмент Байдену

Фото: Yuri Gripas / Consolidated News Photos / Global Look Press

Республиканская партия после выборов в Конгресс США в ноябре планирует объявить импичмент действующему американскому президенту Джо Байдену, пишет издание The Hill. Отмечается, что в 2023 году члены обеих палат обвинят главу государства в совершении тяжких преступлений, связанных с его политикой. В числе главных ошибок, по мнению республиканцев, провал с выводом войск из Афганистана и политика в отношении борьбы с последствиями пандемии коронавируса.

Республиканцы, надеющиеся захватить контроль над Палатой представителей в ноябре, уже нацелились на то, что для многих из них является главным приоритетом в следующем году: объявить импичмент президенту Байдену, — сказано в публикации.

Автор материала добавил, что консерваторы уже предпринимают попытки на законодательном уровне, чтобы подготовить почву к уходу Байдена.

Движение в поддержку действующего президента США Джо Байдена подало заявку на участие в предвыборной гонке в 2024 году, сообщила ранее Федеральная избирательная комиссия США на официальном сайте. Движение получило название Biden for President. Также стало известно, что помимо Байдена в качестве кандидата фигурирует вице-президент США Камала Харрис. Согласно документам, заявка на регистрацию движения Biden for President была заполнена 26 августа 2022 года.