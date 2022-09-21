В США заговорили об отставке Байдена после заявлений о Китае 19Fortyfive: Байдена могут отстранить от власти после заявлений о войне с Китаем

Фото: Pete Marovich - Pool via CNP/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден нарушил принцип «стратегической двусмысленности» во внешней политике Соединенных Штатов после слов о Тайване, заявил обозреватель 19Fortyfive Гордон Чан. В связи с этим, как считает журналист, американского главу могут сместить с должности президента.

Ранее лидер США в интервью телеканалу CBS заявил, что в случае начала вооруженного конфликта Тайваня с Китаем Вашингтон выступит на стороне Тайбэя.

Заявление Байдена, как считает эксперт, развернуло многолетний курс Соединенных Штатов на международной политической арене, который исходил из принципа «стратегической неоднозначности». Данный метод позволял Вашингтону скрывать свои тайные намерения в тайваньском вопросе, сообщает автор статьи.

По завершению интервью Байдена представители офиса американского главы отметили, что внешнеполитический курс США не изменился. Тем самым советники американского главы опровергли утверждение президента.

Байден — главнокомандующий. По конституции он отвечает за формирование внешней политики США. Однако его подчиненные прямо противоречили ему, эффективно используя свои полномочия, — считает колумнист.

Хаос в администрации президента США может отразиться в политическом дискурсе Соединенных Штатов, учитывая, что мир переходит в состояние постоянной турбулентности, резюмировал Чан.

Ранее председатель КНР и Центрального военного совета страны Си Цзиньпин приказал Народно-освободительной армии Китая (НОАК) сосредоточиться на подготовке к участию в реальных боевых действиях. Китайский лидер также заявил о необходимости твердо придерживаться пути реализации ранее намеченных целей реформы по повышению эффективности армии.