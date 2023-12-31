В США предупредили о шаге, который «разорвет» страну на части Экс-советник Обамы Аксельрод: недопуск Трампа до выборов разорвет США на части

Фото: Erin Scott/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Возможное отстранение претендента на пост президента США Дональда Трампа от участия в выборах «разорвет США на части», заявил бывший старший советник Барака Обамы Дэвид Аксельрод. Десятки миллионов американцев поддерживают представителя Республиканской партии, который являлся 45-м лидером страны, передает CNN.

У меня очень, очень сильные сомнения по поводу всего этого. Я думаю, это разорвет страну на части, если бы ему действительно не позволили баллотироваться, потому что десятки миллионов людей хотят проголосовать за него, — цитирует телеканал политика.

Аксельрод, являясь сторонником Демократической партии, признал, что чем больше его соратники пытались выдвинуть против Трампа обвинений, тем больше он становился популярнее. По его словам, если демократы хотят победить Трампа, то им, «вероятно», придется «сделать это на выборах».

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отметил, что России по большому счету все равно, кто победит на выборах президента в США. По его словам, наивно считать, что при республиканской администрации в Белом доме отношения Москвы и Вашингтона можно было бы улучшить.

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года. Фаворитом праймериз Республиканской партии считается бывший глава государства Дональд Трамп. Предполагается, что от партии демократов противостоять ему будет нынешний хозяин Белого дома Джо Байден.