В США заговорили о последствиях сдачи Авдеевки для Украины Военный аналитик Роб Ли: вывод ВСУ из Авдеевки может дорого обойтись Украине

Фото: МО Украины

Сдача Авдеевки серьезно ударит по украинским силам, а вывод войск из населенного пункта может обойтись Киеву очень дорого, заявил старший научный сотрудник аналитического центра при Исследовательском институте внешней политики в Филадельфии Роб Ли в статье для Washington Post. Вместе с тем он задался вопросом, каким будет качество следующей линии обороны ВСУ.

Главные вопросы сейчас — насколько дорого обойдется вывод войск и каково качество следующей линии обороны, — заявил Ли.

По словам эксперта, кроме прочих моментов, отход ВСУ из Авдеевки поднимает боевой дух россиян. Для Украины же, напротив, усиливается обеспокоенность по поводу сокращения военных поставок. Еще одной проблемой является уменьшение численности личного состава ВСУ. По словам аналитика, некоторые военнослужащие ВСУ попали в плен, а других просто не смогли эвакуировать из-за интенсивности боевых действий.

Президент России Владимир Путин после доклада министра обороны РФ Сергея Шойгу о взятии Авдеевки под контроль поздравил российских военных с успехом. Глава государства назвал случившееся «важной победой».