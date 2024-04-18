В США заговорили о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS В Конгрессе США предложили передать дальнобойные ракеты ATACMS Украине

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Палата представителей Конгресса США подготовила законопроект, который предписывает президенту Джо Байдену передать оперативно-тактические ракеты ATACMS Украине, следует из опубликованного на сайте американского парламента документа. Сделать это конгрессмены предлагают максимально быстро.

Президент передаст правительству Украины дальнобойные армейские тактические ракетные системы (ATACMS), — говорится в документе.

Ранее заместитель командира батареи с позывным Бык в распространенном Минобороны РФ видео заявил, что российский ЗРК «Бук» успешно перехватил ракету ATACMS американского производства в зоне спецоперации. По словам бойца, комплекс рассчитан на уничтожение подобных воздушных целей.

До этого военный эксперт Алексей Суконкин также не исключает, что власти США могут передать Украине крылатые ракеты ATACMS с увеличенной дальностью до 300 км в обход решения конгресса о выделении финансирования. По его мнению, это оружие может стать «очень опасным и болезненным» для ВС РФ. Эксперт считает, что отправка Украине ракет ATACMS обойдется намного дешевле, чем обещанные прежде десятки миллиардов долларов.