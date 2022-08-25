В США заговорили о новых целях Белого дома, которые не понравится Украине Американский политолог Вертхайм заявил, что США оставят Европу и Украину и перенаправят силы на Китай

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США должны бросить все свои силы на китайское направление, но до этого момента придется попрощаться с европейскими и украинскими партнерами, завил политолог Стивен Вертхайм в интервью Foreign Policy. По мнению эксперта, Белый дом взял на себя слишком много обязательств, о чем очень скоро придется пожалеть.

Необходимо прекратить чрезмерные военные обязательства Вашингтона перед другими странами. Мы должны на двухпартийном уровне признать, что у США нет жизненно важных интересов на Ближнем Востоке. <…> Аналогичным образом мы должны оставить европейцев самим справляться с собственной безопасностью, — сказал он.

В ходе выступления с посланием к американскому конгрессу 26 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ хотят в течение трех — шести недель вернуть себе утраченные территории. Глава государства попросил у США помощи. Он сказал, что с наступлением зимы вести боевые действия станет «ощутимо труднее», поэтому сейчас настал решающий период.

Ранее военный эксперт подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что украинская армия потерпит жестокое поражение, если попытается продвинуться на юге республики. По его словам, ВСУ придется иметь дело с противником, обладающим полным преимуществом в живой силе, авиации и артиллерии.