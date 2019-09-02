Фото: Danita Delimont/Global Look Press

Судно загорелось у берегов американского штата Калифорния. На месте инцидента близ острова Санта-Круз работают спасатели.

Как сообщает KTLA 5, в результате пожара погибли 34 человека. Официально эта информация пока не подтверждена.

По данным Береговой охраны США, часть экипажа эвакуирована с борта, один человек получил незначительные ранения.

Эвакуация пассажиров продолжается. Информация о случившемся уточняется.

Ранее News.ru писал, что в Турции капитан яхты предотвратил катастрофу после того, как её стало затапливать водой. На борту судна находились 15 россиян, в результате инцидента никто не пострадал.

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