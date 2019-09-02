https://static.news.ru/photo/0f27bf38-cd82-11e9-8fbc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Danita Delimont/Global Look Press

Судно загорелось у берегов американского штата Калифорния. На месте инцидента близ острова Санта-Круз работают спасатели.

Как сообщает KTLA 5, в результате пожара погибли 34 человека. Официально эта информация пока не подтверждена.

По данным Береговой охраны США, часть экипажа эвакуирована с борта, один человек получил незначительные ранения.

The vessel was reported as being on fire. The a group of crew members has been rescued (one with minor injuries) and efforts continue to evacuate the remaining passengers. https://t.co/ojaSdUTHXd — USCG Los Angeles (@USCGLosAngeles) September 2, 2019

Эвакуация пассажиров продолжается. Информация о случившемся уточняется.

Ранее News.ru писал, что в Турции капитан яхты предотвратил катастрофу после того, как её стало затапливать водой. На борту судна находились 15 россиян, в результате инцидента никто не пострадал.