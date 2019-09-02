Судно загорелось у берегов американского штата Калифорния. На месте инцидента близ острова Санта-Круз работают спасатели.
Как сообщает
По данным Береговой охраны США, часть экипажа эвакуирована с борта, один человек получил незначительные ранения.
The vessel was reported as being on fire. The a group of crew members has been rescued (one with minor injuries) and efforts continue to evacuate the remaining passengers.— USCG Los Angeles (@USCGLosAngeles)
https://t.co/ojaSdUTHXd September 2, 2019
Эвакуация пассажиров продолжается. Информация о случившемся уточняется.
Ранее News.ru писал, что в Турции капитан яхты предотвратил катастрофу после того, как её стало затапливать водой. На борту судна находились 15 россиян, в результате инцидента никто не пострадал.