В США зафиксирован рекордный прирост числа заболевших COVID-19

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За прошедшие сутки коронавирусной инфекцией в США заразились 99,3 тысячи человек. Это является рекордным суточным приростом, сообщает университет Джонса Хопкинса.

За последние 24 часа число новых случаев заражения составило 99 321, скончались 1030 человек.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 30 октября, когда за сутки коронавирусная инфекция была диагностирована у 88 521 человека.

Общее число заболевших в стране равняется 9 048 247, за всё время пандемии скончались более 229 тысяч человек, излечились 3,5 млн.

Как писал NEWS.ru, специалисты Массачусетского технологического института США создали многоразовую маску, которая уничтожает коронавирусную инфекцию. Внутри маска имеет металлический сетчатый фильтр, который подключен к батарее. Он разогревается до 90 градусов и делает вирус неактивным. Очищенный воздух охлаждается, а для защиты кожи от ожогов фильтр покрыт изоляцией из неопрена.

Ранее американские специалисты прекратили испытания препарата из антител Regeneron Pharmaceuticals, которым лечили от коронавируса президента США Дональда Трампа. Лекарство теперь не используется на тяжелобольных пациентах, которые подключены к ИВЛ. Наблюдательный комитет выявил «потенциальную проблему безопасности и неблагоприятное соотношение рисков и выгод на данный момент» при лечении этим препаратом.